Груз подняли с помощью наклонной плоскости.При этом полезная работа была равна 800Дж,а полная 1000Дж.Определите КПД наклонной плоскости.

Физика

Груз подняли с помощью наклонной плоскости.При этом полезная работа была равна 800Дж,а полная 1000Дж.Определите КПД наклонной плоскости.

Автор: Гость