Груз подняли с помощью наклонной плоскости.При этом полезная работа была равна 800Дж,а полная 1000Дж.Определите КПД наклонной плоскости.

Физика
Груз подняли с помощью наклонной плоскости.При этом полезная работа была равна 800Дж,а полная 1000Дж.Определите КПД наклонной плоскости.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
n=Aп/Aз=800/1000=0.8=80%.
Гость:
кпд=Аполезная\Аполная*100% кпд=800\1000*100% =0,8=80%  
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