По периметру участка квадратной формы школьники посадили деревья.Липки были посажены только по одной стороне длиной 24 м.Сколько метров в длину заняли березки?Чему равен периметр участка?

Математика

По периметру участка квадратной формы школьники посадили деревья.Липки были посажены только по одной стороне длиной 24 м.Сколько метров в длину заняли березки?Чему равен периметр участка?

Автор: Гость