По периметру участка квадратной формы школьники посадили деревья.Липки были посажены только по одной стороне длиной 24 м.Сколько метров в длину заняли березки?Чему равен периметр участка?
Математика
По периметру участка квадратной формы школьники посадили деревья.Липки были посажены только по одной стороне длиной 24 м.Сколько метров в длину заняли березки?Чему равен периметр участка?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
так как это квадрат, то берёзки тоже заняли 24м 24*4=96м-периметр участка
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