Урок длится 45 мин, а перемена - в 9 раз короче урока. Сколько длятся четыре урока и перемены между ними?
Математика
Урок длится 45 мин, а перемена - в 9 раз короче урока. Сколько длятся четыре урока и перемены между ними?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 45 : 9 =5 минут длится перемена 2) 45 х4 =180 минут длятся 4 урока 3) 5 х3 =15 минут 3 перемены 4) 180 +15 минут = 195 минут
Гость:
вначале узнаём сколько перемен всего: если 4 урока, то между ними 3 перемены. узнаём время перемены: 45:9=5 минут ( 1 перемена) 5*3=15 минут все перемены 45*4=180 минут все уроки. 180+15=195минут ответ: всего 195 минут ( уроки вместе с переменами)
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