Урок длится 45 мин, а перемена - в 9 раз короче урока. Сколько длятся четыре урока и перемены между ними?

Гость: Гость:

вначале узнаём сколько перемен всего: если 4 урока, то между ними 3 перемены. узнаём время перемены: 45:9=5 минут ( 1 перемена) 5*3=15 минут все перемены 45*4=180 минут все уроки. 180+15=195минут ответ: всего 195 минут ( уроки вместе с переменами)