в трех мешках лежали яблоки. в первом яблок лежало втрое меньше, чем в остальных двух, во втором-вдвое меньше, чем в остальных двух, а в третьем 25. сколько всего кг яблок в трех мешках?
Математика
в трех мешках лежали яблоки. в первом яблок лежало втрое меньше, чем в остальных двух, во втором-вдвое меньше, чем в остальных двух, а в третьем 25. сколько всего кг яблок в трех мешках?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть яблок в трёх мешках будет a + b + 25 (1). Из первого условия: 3 а = b + 25 (2). Из второго: 2 b = а + 25. Выразим а через b: а = 2 b - 25 (3). Подставим в (1) значение а в (3): 3 ( 2 b - 25) = b + 25 6 b - 75 = b + 25 6 b - b = 25 + 75 5 b = 100 b = 100 ^ 5 b = 20 (кг) - яблок во втором мешке. Подставим b = 20 в (3). а = 2 х 20 - 25. а = 15 (кг) - яблок в 1 мешке. Всего: 15 + 20 + 25 = 60 (яблок) - в трёх мешках.
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