выпишите формулы производных этана C2H6: CH3CL, CHCL3, C2H5CL, C2H2F4, CH3OH, C2H5OH, C2H4(OH)2, HCOOH, CH3COOH.

Химия
выпишите формулы производных этана C2H6: CH3CL, CHCL3, C2H5CL, C2H2F4, CH3OH, C2H5OH, C2H4(OH)2, HCOOH, CH3COOH.
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C2H5CL, C2H2F4, C2H5OH,C2H4(OH)2,CH3COOH
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