Решите задачу В первой корзине было в 3 раза больше ягод, чем во второй . Когда из первой корзины взяли 8 кг , а во второю добавили 14 кг , то в корзинах стало поровну . Сколько килограммов ягод было в каждой корзине первоначал...

Математика

Решите задачу В первой корзине было в 3 раза больше ягод, чем во второй . Когда из первой корзины взяли 8 кг , а во второю добавили 14 кг , то в корзинах стало поровну . Сколько килограммов ягод было в каждой корзине первоначально?

Автор: Гость