Решите задачу В первой корзине было в 3 раза больше ягод, чем во второй . Когда из первой корзины взяли 8 кг , а во второю добавили 14 кг , то в корзинах стало поровну . Сколько килограммов ягод было в каждой корзине первоначал...
Математика
Решите задачу В первой корзине было в 3 раза больше ягод, чем во второй . Когда из первой корзины взяли 8 кг , а во второю добавили 14 кг , то в корзинах стало поровну . Сколько килограммов ягод было в каждой корзине первоначально?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть во второй корзине будет Х ягод,тогда в первой 3Х. составим уравнение: 3х-8=х+14 2х=22 х=11 итак,во втторой корзине 11 ягод,а в первой 3*11=33 ответ:33;11
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