Молоко містить 6% вершків. Скільки потрібно молока, щоб одержати 12,6 кг вершків?
Математика
Молоко містить 6% вершків. Скільки потрібно молока, щоб одержати 12,6 кг вершків?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10 12.6:6*100=210 г молока потрібно відповідь: 210 г молока
Гость:
1) 12,6 кг х 100 % : 6 % = 210 литров молока =======================================================================
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