За какое времяэлектродвигатель подъёмного лифта поднимает полностью загруженный лифт массой 0,5 т. на высоту десятиэтажного дома (25 м.), если его мощность 2,5 кВт? Максимально возможная масса груза в лифте 500 кг.

Физика

За какое времяэлектродвигатель подъёмного лифта поднимает полностью загруженный лифт массой 0,5 т. на высоту десятиэтажного дома (25 м.), если его мощность 2,5 кВт? Максимально возможная масса груза в лифте 500 кг.

Автор: Гость