В текстах русских народных загадок найдите примеры использования существительных,имеющих фору только множественного числа.

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В текстах русских народных загадок найдите примеры использования существительных,имеющих фору только множественного числа.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мила, перемила. Свои ОЧИ надсадила. Хоть грех, хоть два, А смерть хочется. (сон)   Сивый жеребец под ВОРОТЫ глядит. (месяц)   Без окон, без дверей Полна храмина ЛЮДЕЙ. (огурец)   Прилетели на ХОРОМЫ три вороны. Одна говорит: Мне в зиме добро. Другая: Мне в лете добро. А третья: Мне всегда добро.( лошадь, корова, лодка)
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