В текстах русских народных загадок найдите примеры использования существительных,имеющих фору только множественного числа.

Гость: Гость:

Мила, перемила. Свои ОЧИ надсадила. Хоть грех, хоть два, А смерть хочется. (сон) Сивый жеребец под ВОРОТЫ глядит. (месяц) Без окон, без дверей Полна храмина ЛЮДЕЙ. (огурец) Прилетели на ХОРОМЫ три вороны. Одна говорит: Мне в зиме добро. Другая: Мне в лете добро. А третья: Мне всегда добро.( лошадь, корова, лодка)