Какое количество электронов теряет или присоединяет частица в следующих процессах: а) Cu на верху 0 -- больше Cu на верху +2 б) Fe на верху+2 -- больше Fe yf dth[e +3 в) Br на верху 0 -- больше Br на верху - г) S на верху 0 -- ...

Химия

Какое количество электронов теряет или присоединяет частица в следующих процессах: а) Cu на верху 0 -- больше Cu на верху +2 б) Fe на верху+2 -- больше Fe yf dth[e +3 в) Br на верху 0 -- больше Br на верху - г) S на верху 0 -- больше S на верху +4 д) Cl на верху 0 -- больше Cl на верху -

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