Какое количество электронов теряет или присоединяет частица в следующих процессах: а) Cu на верху 0 -- больше Cu на верху +2 б) Fe на верху+2 -- больше Fe yf dth[e +3 в) Br на верху 0 -- больше Br на верху - г) S на верху 0 -- ...
Химия
Какое количество электронов теряет или присоединяет частица в следующих процессах: а) Cu на верху 0 -- больше Cu на верху +2 б) Fe на верху+2 -- больше Fe yf dth[e +3 в) Br на верху 0 -- больше Br на верху - г) S на верху 0 -- больше S на верху +4 д) Cl на верху 0 -- больше Cl на верху -
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а) Cu отдал два электрона б) Fe отдал один электрон в) Br принял один электрон г) S отдала 4 электрона д) Cl принял один электрон
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