Решить уравнение:3х-3=х(в кубе)-х(в квадрате)

Алгебра
Решить уравнение:3х-3=х(в кубе)-х(в квадрате)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3*x - 3 = x^3 - x^2 x^3 - x^2 - 3*x+3=0 Раскладываем на множители по теореме Безу иполучаем: (x-1)*(x^2-3)=0 x-1=0 или  x^2-3=0 Значит ответы такие:  x=1, x= минус кореньиз трех, х=корень из трех
Гость:
решаем методом группировки. X(в квадрате)*(Х - 1) + 3*(Х - 1) = 0 (Х - 1)*(Х(в квадрате) +3 = 0 х=1 или (Х(в квадрате) + 3) =0              Х(в квадрате)=3                Х1=корень из 3 ; Х2= - корень из 3 Ответ: Х1=1; Х2=корень из 3; Х3 = - корень из 3 
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