Решить уравнение:3х-3=х(в кубе)-х(в квадрате)

Гость: Гость:

3*x - 3 = x^3 - x^2 x^3 - x^2 - 3*x+3=0 Раскладываем на множители по теореме Безу иполучаем: (x-1)*(x^2-3)=0 x-1=0 или x^2-3=0 Значит ответы такие: x=1, x= минус кореньиз трех, х=корень из трех