Допишите схемы практический осуществимых реакций AgNO3+AlCl3 FeSo4+MgCl2 Благодарю)
Химия
Допишите схемы практический осуществимых реакций AgNO3+AlCl3 FeSo4+MgCl2 Благодарю)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
AlCl3+3AgNo3=Al(NO3)3+3AgCl FeSO4 + MgCl2 = FeCl2 + MgSO4
Гость:
3AgNO3+AlCl3=3AgCl+Al(NO3)3 FeSo4+MgCl2=FeCl2+MgSO4
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