Решить задачу: Русские изобретатели отец и сын Черепановы постоили первый паровоз в 1834 году. Он проезжал 1км за 4 минуты. Какое растояние мог проехать этот паровоз за 1минуту? за 1час?

Математика

Решить задачу: Русские изобретатели отец и сын Черепановы постоили первый паровоз в 1834 году. Он проезжал 1км за 4 минуты. Какое растояние мог проехать этот паровоз за 1минуту? за 1час?

Автор: Гость