Решить задачу: Русские изобретатели отец и сын Черепановы постоили первый паровоз в 1834 году. Он проезжал 1км за 4 минуты. Какое растояние мог проехать этот паровоз за 1минуту? за 1час?
Математика
Решить задачу: Русские изобретатели отец и сын Черепановы постоили первый паровоз в 1834 году. Он проезжал 1км за 4 минуты. Какое растояние мог проехать этот паровоз за 1минуту? за 1час?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1000÷4=250м в минуту 1000·15=15000м=15км так как мы знаем что в 60мин=4·15
Гость:
1000м\4=250м проехал паровоз за минуту 250*60=15000м проехал за час
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Химия
Какое количество электронов теряет или присоединяет частица в следующих процессах: а) Cu на верху 0 -->Cu на верху +2 б) Fe на верху+2 -->Fe yf dth...