Решить задачу: Русские изобретатели отец и сын Черепановы постоили первый паровоз в 1834 году. Он проезжал 1км за 4 минуты. Какое растояние мог проехать этот паровоз за 1минуту? за 1час?

Математика
Решить задачу: Русские изобретатели отец и сын Черепановы постоили первый паровоз в 1834 году. Он проезжал 1км за 4 минуты. Какое растояние мог проехать этот паровоз за 1минуту? за 1час?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1000÷4=250м в минуту 1000·15=15000м=15км так как мы знаем что в 60мин=4·15  
Гость:
1000м\4=250м проехал паровоз за минуту 250*60=15000м проехал за час
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