В коробку длина 12дм,ширина16см,в 3 слоя поместили кубики сколько кубиков поместилось в коробку если длина ребра (стороны) одного кубика 8 сантиметров?

Математика

В коробку длина 12дм,ширина16см,в 3 слоя поместили кубики сколько кубиков поместилось в коробку если длина ребра (стороны) одного кубика 8 сантиметров?

Автор: Гость