В коробку длина 12дм,ширина16см,в 3 слоя поместили кубики сколько кубиков поместилось в коробку если длина ребра (стороны) одного кубика 8 сантиметров?
Математика
В коробку длина 12дм,ширина16см,в 3 слоя поместили кубики сколько кубиков поместилось в коробку если длина ребра (стороны) одного кубика 8 сантиметров?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12дм=120см 1) 120*16=1920(см/кв)- площадь коробки 2) 8*8=64(см/кв)- площадь кубика 3) 1920:64=30(к)- 1 слой кубиков 4) 30*3= 90(к)- всего кубиков Ответ: в коробку поместилось 90 кубиков.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
На входной двери дома установлен домофон, на котором нанесены цифры 0, 1 2 . .8 , 9 . Каждая квартира получает код из двух цифр типа 0-2, 3-7, 7-3,...
Математика
Король решил уволить своего повора .И он собрал всех слуг в зали и сказал повару чтобы он тенул жребень.Повор догадался что на обоих жребнях написо...
Математика
Решить задачу: Русские изобретатели отец и сын Черепановы постоили первый паровоз в 1834 году. Он проезжал 1км за 4 минуты. Какое растояние мог про...