На входной двери дома установлен домофон, на котором нанесены цифры 0, 1 2 . .8 , 9 . Каждая квартира получает код из двух цифр типа 0-2, 3-7, 7-3, 8-8 и тп позволяющий открывать входную дверь.Хватит ли кодов для 96 квартир?
Алгебра
На входной двери дома установлен домофон, на котором нанесены цифры 0, 1 2 . .8 , 9 . Каждая квартира получает код из двух цифр типа 0-2, 3-7, 7-3, 8-8 и тп позволяющий открывать входную дверь.Хватит ли кодов для 96 квартир?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
двумя цифрами мы можем записать 99 чисел, а квартир 96, значит хватит
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