Реши уравнения 2(a+2)-10=6(3-a) 3(2y-1)+6(3y-4)=83+5(y-3)
Математика
Реши уравнения 2(a+2)-10=6(3-a) 3(2y-1)+6(3y-4)=83+5(y-3)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2(а+2)-10=6(3-а) 2а+4-10-18+6а=0 8а=24 а=3 3(2у-1)+6(3у-4)=83+5(у-3) 6у-3+18у-24-83-5у+15=0 19у=95 у=5
Гость:
2(a+2)-10=6(3-a) 2a+4-10=18-6a 2a+6a=18-4+10 8a=24 a=3 3(2y-1)+6(3y-4)=83+5(y-3) 6y-3+18y-24=83+5y-15 6y+18y-5y=83-15+3+24 19y=95 y=5
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