Треба добрати спільнокореневі прислівники до сполучень:без церемоній,без ладу,по змінах ,до речі,без межі,над силу,попід тином,без вини,попід вікнами без доганибез закону
Қазақ тiлi
Треба добрати спільнокореневі прислівники до сполучень:без церемоній,без ладу,по змінах ,до речі,без межі,над силу,попід тином,без вини,попід вікнами без доганибез закону
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
безцеремонно,безладно,позмінно,доречі,безмежно,надсилу,попідтинню,безвинно,попідвіконню,бездоганно,беззаконно
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
случайным образом выбрали двузначное число.найдите вероятность того,что его цифры различаются больше чем на 8
Математика
В коробку длина 12дм,ширина16см,в 3 слоя поместили кубики сколько кубиков поместилось в коробку если длина ребра (стороны) одного кубика 8 сантимет...
Алгебра
На входной двери дома установлен домофон, на котором нанесены цифры 0, 1 2 . .8 , 9 . Каждая квартира получает код из двух цифр типа 0-2, 3-7, 7-3,...