Треба добрати спільнокореневі прислівники до сполучень:без церемоній,без ладу,по змінах ,до речі,без межі,над силу,попід тином,без вини,попід вікнами без доганибез закону

Қазақ тiлi

Треба добрати спільнокореневі прислівники до сполучень:без церемоній,без ладу,по змінах ,до речі,без межі,над силу,попід тином,без вини,попід вікнами без доганибез закону

Автор: Гость