Какие необходимые черты личности учёного?

География
Какие необходимые черты личности учёного?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для успешности научно-исследовательской работы ученому необходимо помимо научной одаренности обладать еще и известными чертами личности. К ним, кроме любознательности и способности продолжительное время заниматься решением одной проблемы, относятся следующие черты: 1). Энтузиазм по отношения к своей работе и ее задачам.  2). Прилежание 3). Дисциплинированность.  4). Способность к критике и самокритике. 5). Беспристрастие
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