придумать предложение со словом картофель придумать предложение со словом квартира придумать предложение со словом москва
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придумать предложение со словом картофель придумать предложение со словом квартира придумать предложение со словом москва
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В огороде цветёт картофель. У нас очень большая и шикарная квартира. Ночью Москва блестит, горит,переливается огоньками.
Гость:
1)МАМА ОТПРАВИЛА МЕНЯ В МАГАЗИН ЗА КАРТОФЕЛЕМ. 2)МЫ ЖИВЕМ В БОЛЬШОЙ КВАРТИРЕ. 3)МОСКВА-СТОЛИЦА НАШЕЙ РОДИНЫ.
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