сколько сейчас времени, если остающаяся часть суток равна 60% истёкшей часьти?
Математика
сколько сейчас времени, если остающаяся часть суток равна 60% истёкшей часьти?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Значит сутки, т.е. 24 часа мы делим на 2 части. 1 часть - истёкшая часть 2 часть - остающаяся часть Пусть истёкшая часть равна "х", тогда остающаяся часть ровна 0,6х. Уравнение х+0,6х=24часа 1,6х=24часа х=24/1,6 х=15часов Ответ: сейчас ровно 15:00.
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