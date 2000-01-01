За первый день скошенная  трава потеряла 10% влаги,а за второй - 5%,после чего осталось 1710 т травы. Сколько тонн травы было скошенно? 

Гость: Гость:

100-5=95 (%) - влаги в 1 710 т травы. составим пропорцию: 1 710 т - 95% х т - 100% [latex]x=\frac{1710\cdot100}{95}=\frac{171000}{95}=1800[/latex] (т) - травы осталось на второй день. 100-10=90 (%) - влаги в 1 800 т травы. составим пропорцию: 1 800 т - 90% х т - 100% [latex]x=\frac{1800\cdot100}{90}=\frac{180000}{90}=2000[/latex] (т) - травы было скошено. Ответ: было скошено 2 000 тонны травы.