Треба добрати спільнокореневі прислівники до сполучень: без церемоній, без ладу, по змінах , до речі, без межі, над силу, попід тином, без вини, попід вікнами без догани без закону
Қазақ тiлi
Треба добрати спільнокореневі прислівники до сполучень: без церемоній, без ладу, по змінах , до речі, без межі, над силу, попід тином, без вини, попід вікнами без догани без закону
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Безцеремонно, безладно,безмежно,надсильно,попідтинно,безвинно, попідвіконно,бездоганно,беззаконно.
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