 Найти массу сульфата натрия и воды, необходимых для приготовления 240г 15% раствора его.

Химия
 Найти массу сульфата натрия и воды, необходимых для приготовления 240г 15% раствора его.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
m(Na2SO4)=240*0,15=36 грамм сульфата натрия m(H2O)=240-36=204 грамма воды
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