четыре синус в квадрате икс равно четыре минус девять умножить на тангенс в квадрате икс
Алгебра
четыре синус в квадрате икс равно четыре минус девять умножить на тангенс в квадрате икс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4*sin^2x=4 - 9*tg^2 x 9*tg^2x=4-4sin^2x 4-4sin^2x=4*(1-sin^2x)=4*cos^2 9*tg^2x = 4*cos^2 Делим на tg^2 x и получаем: 9=(4*cos^2x*cos^2 x)/ sin^2x 9*sin^2x=4cos^4x 9*(1-cos^2x)=4*cos^4x 4*cos^4x+9*cos^2x - 9 = 0 делаем замену: cos^2 x = y 4*y^2 + 9*y - 9 =0 D=81+144 = 15^2 y1= (-9+15)/8 = 3/4 y2=(-9-15)/8 = -3 - не подходит, тк 0
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