найдите сопротивление электроустановки мощностью 11 кВт, расчитанной на напряжение 220 В

Физика
найдите сопротивление электроустановки мощностью 11 кВт, расчитанной на напряжение 220 В
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
N=UI=U^2/R 11000=48400/R R=4.4 Ом.
Гость:
Дано:         СИ: P=11 кВт    =11000 Вт U=220 В Найти: R-? Решение: I=P/u I=11000 Вт/220 В=50 А по закону Ома: R=U/I R=220 В/50 А=4,4 Ом Ответ:R=4,4 Ом
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
решите систему неравенств 25-5xбольше или равно 4+2x 2x+7.7 меньше 0.7 + x
Ответить
Алгебра
четыре синус в квадрате икс равно четыре минус девять умножить на тангенс в квадрате икс
Ответить
Математика
За первый день скошенная  трава потеряла 10% влаги, а за второй - 5%,после чего осталось 1710 т травы. Сколько тонн травы было скошенно? 
Ответить
Қазақ тiлi
Треба добрати спільнокореневі прислівники до сполучень: без церемоній, без ладу, по змінах , до речі, без межі, над силу, попід тином, без вини, по...
Ответить
Химия
 Найти массу сульфата натрия и воды, необходимых для приготовления 240г 15% раствора его.
Ответить