найдите сопротивление электроустановки мощностью 11 кВт, расчитанной на напряжение 220 В
Физика
найдите сопротивление электроустановки мощностью 11 кВт, расчитанной на напряжение 220 В
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
N=UI=U^2/R 11000=48400/R R=4.4 Ом.
Гость:
Дано: СИ: P=11 кВт =11000 Вт U=220 В Найти: R-? Решение: I=P/u I=11000 Вт/220 В=50 А по закону Ома: R=U/I R=220 В/50 А=4,4 Ом Ответ:R=4,4 Ом
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