найдите сопротивление электроустановки мощностью 11 кВт, расчитанной на напряжение 220 В

Гость: Гость:

Дано: СИ: P=11 кВт =11000 Вт U=220 В Найти: R-? Решение: I=P/u I=11000 Вт/220 В=50 А по закону Ома: R=U/I R=220 В/50 А=4,4 Ом Ответ:R=4,4 Ом