В ПРАВИЛЬНОЙ ЧЕТЫРЁХУГОЛЬНОЙ ПИРАМИДЕ СТОРОНА ОСНОВАНИЯ РАВНА 8 СМ, А БОКОВОЕ РЕБРО НАКЛОНЕНО К ПЛОСКОСТИ ОСНОВАНИЯ ПОД УГЛОМ 45 ГРАДУСОВ. НАЙДИТЕ ПОЛНУЮ ПЛОЩАДЬ ПИРАМИДЫ.
Геометрия
В ПРАВИЛЬНОЙ ЧЕТЫРЁХУГОЛЬНОЙ ПИРАМИДЕ СТОРОНА ОСНОВАНИЯ РАВНА 8 СМ, А БОКОВОЕ РЕБРО НАКЛОНЕНО К ПЛОСКОСТИ ОСНОВАНИЯ ПОД УГЛОМ 45 ГРАДУСОВ. НАЙДИТЕ ПОЛНУЮ ПЛОЩАДЬ ПИРАМИДЫ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Sпов.= Sб+ So Sо= 1/2AC*BD, АС и BD- диагонали основания. So= 1/2*8 корень с 2*8 корень с 2= 64 Sб=1/2P *SK, P-периметр основания, SK- апофема
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