слово в котором два слога три согласных звука все они звонкие,первый гласный слог ударный

Русский язык
слово в котором два слога три согласных звука все они звонкие,первый гласный слог ударный
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
б-согл.,зв. е-гл.,уд р-согл.,зв. е-гл.,безуд. г-согл.,зв. Ответ:берег
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Помогитеее понять фразу! "Чем выше положение человека,тем более строгим должны быть рамки,которые сдерживают своеволие его характера "
Ответить
Геометрия
В ПРАВИЛЬНОЙ ЧЕТЫРЁХУГОЛЬНОЙ ПИРАМИДЕ СТОРОНА ОСНОВАНИЯ РАВНА 8 СМ, А БОКОВОЕ РЕБРО НАКЛОНЕНО К ПЛОСКОСТИ ОСНОВАНИЯ ПОД УГЛОМ 45 ГРАДУСОВ. НАЙДИТЕ ...
Ответить
Геометрия
точки В, D и N лежат на окружности с центром О. найдите угол ВOD если угол ВND=68 градусам
Ответить
География
Почему первые писаные конституции появились только в XVIII веке? пожалуйста, нужно очень)
Ответить
Физика
найдите сопротивление электроустановки мощностью 11 кВт, расчитанной на напряжение 220 В
Ответить