слово в котором два слога три согласных звука все они звонкие,первый гласный слог ударный
Русский язык
слово в котором два слога три согласных звука все они звонкие,первый гласный слог ударный
Ответ(ы) на вопрос:
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б-согл.,зв. е-гл.,уд р-согл.,зв. е-гл.,безуд. г-согл.,зв. Ответ:берег
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