Помогитеее понять фразу! "Чем выше положение человека,тем более строгим должны быть рамки,которые сдерживают своеволие его характера "
География
Помогитеее понять фразу! "Чем выше положение человека,тем более строгим должны быть рамки,которые сдерживают своеволие его характера "
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не знаю насколько это верно, но я попробую. Чем выше человек( как я понимаю материально, а то и духовно, в принципе разницы нет), тем больше он должен делать, чтобы усовершенствоваться, ведь если он достиг определенных высот, это не характеризует со стороны того, что он "имеет все на свете". Ему нужно доказывать это много раз! Как говорят: " не бойтесь совершенства, вам его не достичь". В то же время положение заставляет ему быть таким, он пользуется успехом в обществе. То есть, он должен быть примером для окружающих. Но, к сожалению - это не всегда так. Думаю, что так.
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