Упростите упражнение 4^2n+1*9^2n:6^4n-1
Алгебра
Упростите упражнение 4^2n+1*9^2n:6^4n-1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4^2n+1*9^2n/6^4n-1= 4^2n*4*9^2n/(36^2n/6)= 36^2n*4/(36^2n/6)= 24
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