в швейной мастрерской из куска ткани длиной 2,6 м по цене820 тенге за 1 м сшили платье. Стоимость пуговиц для платья 318тг,стоимость его пошива -3400тг. По какой цене нужно продать платье,чтобыполучить прибыль в 30%?
Математика
в швейной мастрерской из куска ткани длиной 2,6 м по цене820 тенге за 1 м сшили платье. Стоимость пуговиц для платья 318тг,стоимость его пошива -3400тг. По какой цене нужно продать платье,чтобыполучить прибыль в 30%?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)стоимость ткани затраченной на платье 2,6*820= 2132 2)все затраты для пошива платья 2132+318+3400= 5850 3)на сколько дороже нужно продать? 5850*0,3= 1755 4)по какой цене нужно продать? 5850+1755=7605
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