в швейной мастрерской из куска ткани длиной 2,6 м по цене820 тенге за 1 м сшили платье. Стоимость пуговиц для платья 318тг,стоимость его пошива -3400тг. По какой цене нужно продать платье,чтобыполучить прибыль в 30%?

Математика

в швейной мастрерской из куска ткани длиной 2,6 м по цене820 тенге за 1 м сшили платье. Стоимость пуговиц для платья 318тг,стоимость его пошива -3400тг. По какой цене нужно продать платье,чтобыполучить прибыль в 30%?

Автор: Гость