Какой аргумент, факт можно привести в качестве доказательства в эссе на тему: "Человек по природе своей есть существо политическое"
География
Какой аргумент, факт можно привести в качестве доказательства в эссе на тему: "Человек по природе своей есть существо политическое"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
с природы человек наделен правами и обязанностями.( к примеру: разум, старание). Гос-во обязано защищать,охранять естественные(природные) права человека. Значит гос-во и человек ведут диалог между собой, а значит человек автоматически становится существом политическим)))
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