Какой аргумент, факт можно привести в качестве доказательства в эссе на тему: "Человек по природе своей есть существо политическое"

Гость: Гость:

с природы человек наделен правами и обязанностями.( к примеру: разум, старание). Гос-во обязано защищать,охранять естественные(природные) права человека. Значит гос-во и человек ведут диалог между собой, а значит человек автоматически становится существом политическим)))