составьте несколько предложений используя понятия обмен разделение труда специализация производительность труда

География
составьте несколько предложений используя понятия обмен разделение труда специализация производительность труда
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В основе любой торговли лежит обмен. Он зародился очень давно, кога люди стали выполнять разные производительные функции, другими словами произошло разделение труда. Сейчас разделение труда играет большую роль в повышении производительности труда, это связанно с тем, что каждая страна в мире на чём-то специализирована. 
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