составьте несколько предложений используя понятия обмен разделение труда специализация производительность труда
География
составьте несколько предложений используя понятия обмен разделение труда специализация производительность труда
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В основе любой торговли лежит обмен. Он зародился очень давно, кога люди стали выполнять разные производительные функции, другими словами произошло разделение труда. Сейчас разделение труда играет большую роль в повышении производительности труда, это связанно с тем, что каждая страна в мире на чём-то специализирована.
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