Средняя линия МК треугольника АВС отсекает от него треугольник МВК,площадь которого равна 10 см в квадрате.Найдите площадь треугольника АВС.

Геометрия

Средняя линия МК треугольника АВС отсекает от него треугольник МВК,площадь которого равна 10 см в квадрате.Найдите площадь треугольника АВС.

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