Средняя линия МК треугольника АВС отсекает от него треугольник МВК,площадь которого равна 10 см в квадрате.Найдите площадь треугольника АВС.
Геометрия
Средняя линия МК треугольника АВС отсекает от него треугольник МВК,площадь которого равна 10 см в квадрате.Найдите площадь треугольника АВС.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
площади подобных фигур относятся как коэффициент в квадрате, коэффициент в данном случае равен 1/2 поэтому площадь АВС=10/(1/2)^2=10/(1/4)=40
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