Как объяснить название рассказа "О чем плачут лошади" и слова "В каждом из нас, должно быть, живет пушкинский вещий Олег..."? В чем рассказчик обманул Рыжуху и почему на него навалилась "лошадиная тоска"?  Помогите, пожалуйста!...

Литература
Как объяснить название рассказа "О чем плачут лошади" и слова "В каждом из нас, должно быть, живет пушкинский вещий Олег..."? В чем рассказчик обманул Рыжуху и почему на него навалилась "лошадиная тоска"?  Помогите, пожалуйста! Не умею делать домашнюю работу по литературе.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Название рассказа начинается с вопросительного слова.Но это не вопрос: автор будет рассказывать,из-за чего плачут лошади.Название расказа отражает его тему.   Рассказчик говорит: "В каждом из нас, должно быть, живет пушкинский вещий Олег".Он искал останки своего коня,который погиб в войну.И не нашёл.Чувство благадарности к коню толкнуло его на этот поступок.     Рассказчик обманул Рыжуху в том,что не сумел честно ответить на её вопросы, не захотел углубляться в них, испугался ответственности. Именнно поэтому он себя ощутил"существом такой же лошадиной породы", то есть кто-то так же ответит и на его вопросы. 
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