Помогите с обществознанием пожалуйста Семья Афониных состоит из шести человек. Бабушке 65 лет, она пенсионерка. Афонину Сергею 40 лет, он работает экономистом в банке. Его жене 36 лет, она учитель школы, но сейчас не работает. ...
География
Помогите с обществознанием пожалуйста Семья Афониных состоит из шести человек. Бабушке 65 лет, она пенсионерка. Афонину Сергею 40 лет, он работает экономистом в банке. Его жене 36 лет, она учитель школы, но сейчас не работает. Полгода назад у них родился третий ребёнок, и мама ухаживает за ним. Старший сын Афонинных уже студент-первокурсник. А их дочка - ученица 5 класса. Охарактеризуйте возможные доходы этой семьи.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пенсия бабушки, зарплата Сергея, пособие получаемое мамой по уходу. Степендия сына первокурсника. Он может получать социальную степендию и подрабатывать. Мама, находясь дома может занять репетиторством, что даст дополнительный доход семье.
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