Помогите с обществознанием пожалуйста Семья Афониных состоит из шести человек. Бабушке 65 лет, она пенсионерка. Афонину Сергею 40 лет, он работает экономистом в банке. Его жене 36 лет, она учитель школы, но сейчас не работает. ...

География

Помогите с обществознанием пожалуйста Семья Афониных состоит из шести человек. Бабушке 65 лет, она пенсионерка. Афонину Сергею 40 лет, он работает экономистом в банке. Его жене 36 лет, она учитель школы, но сейчас не работает. Полгода назад у них родился третий ребёнок, и мама ухаживает за ним. Старший сын Афонинных уже студент-первокурсник. А их дочка - ученица 5 класса. Охарактеризуйте возможные доходы этой семьи.

Автор: Гость