На склад завезли 6ц 60кг овочів:10 мішків цибулі, по з6кг у кожному, і кілька мішків моркви, по 60кг у кожному. Скільки завезли мішків моркви?  

Математика
На склад завезли 6ц 60кг овочів:10 мішків цибулі, по з6кг у кожному, і кілька мішків моркви, по 60кг у кожному. Скільки завезли мішків моркви?  
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 10 * 6 = 60 (кг)-лука 2) 6 ц = 600 кг 600/60 = 10 (м)-моркви привезли. Відповідь: 10 мішків моркви привезли.
Гость:
1)10*36=360(кг) цибули 6 ц60 кг=660 (кг) 2)660-360=300(кг)моркови 3)300:60=5(мешков)моркови                                      
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