На склад завезли 6ц 60кг овочів:10 мішків цибулі, по з6кг у кожному, і кілька мішків моркви, по 60кг у кожному. Скільки завезли мішків моркви?

Математика

На склад завезли 6ц 60кг овочів:10 мішків цибулі, по з6кг у кожному, і кілька мішків моркви, по 60кг у кожному. Скільки завезли мішків моркви?

Автор: Гость