Цена маркера 240 тг. За несколько маркеров заплатили 6240 тг, а за столько уже ручек заплатили 1950 тг. Какова цена одной ручки?
Математика
Цена маркера 240 тг. За несколько маркеров заплатили 6240 тг, а за столько уже ручек заплатили 1950 тг. Какова цена одной ручки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6240:240=26 1950:26=75 Ответ:75
Гость:
так как цена маркера 240.то 6240:240=26маркеров,а так как за 26 ручек заплатили 1950,то 1950:26=75 цена ручки
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