Цена маркера 240 тг. За несколько маркеров заплатили 6240 тг, а за столько уже ручек заплатили 1950 тг. Какова цена одной ручки?

Математика

Цена маркера 240 тг. За несколько маркеров заплатили 6240 тг, а за столько уже ручек заплатили 1950 тг. Какова цена одной ручки?

Автор: Гость