очень срочно!!! Прошу помогите!Cо станции вышел товарный поезд со скоростью 56 км/ч. Через 2 часа с той же станции и в том же направлении вышел пассажирский поезд со скоростью 84 км/ч.На каком расстоянии друг от друга будут пое...

Математика

очень срочно!!! Прошу помогите!Cо станции вышел товарный поезд со скоростью 56 км/ч. Через 2 часа с той же станции и в том же направлении вышел пассажирский поезд со скоростью 84 км/ч.На каком расстоянии друг от друга будут поезда через 1 ч 30 мин. после выхода пассажирского поезда? Через сколько времени после своего выхода пассажирский поезд догонит товарный? (Умножать и делить десятичные дроби еще не умеем) Ответы : 1 - 70 км, 2 - 4 ч

Автор: Гость