очень срочно!!! Прошу помогите!Cо станции вышел товарный поезд со скоростью 56 км/ч. Через 2 часа с той же станции и в том же направлении вышел пассажирский поезд со скоростью 84 км/ч.На каком расстоянии друг от друга будут пое...
Математика
очень срочно!!! Прошу помогите!Cо станции вышел товарный поезд со скоростью 56 км/ч. Через 2 часа с той же станции и в том же направлении вышел пассажирский поезд со скоростью 84 км/ч.На каком расстоянии друг от друга будут поезда через 1 ч 30 мин. после выхода пассажирского поезда? Через сколько времени после своего выхода пассажирский поезд догонит товарный? (Умножать и делить десятичные дроби еще не умеем) Ответы : 1 - 70 км, 2 - 4 ч
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1час 30мин = 1 1/2 час 1) 2+1 1/2 =3 1/2 час - проедет товарный поезд 2)3 1/2 × 56 = 56×3 + 56:2=168+28=196 км проедет товарный поезд 3) 1 1/2 × 84=84+84:2+84+42=126 км проедет пассажирский 4) 196-126=70 км расстояние между поездами через 1ч30мин х час - время был в пути до встречи пассажирский х+2 час - товарный 84х=56×(х+2) 84х=56х+112 84х-56х=112 28х=112 х= 4 час - после своего выхода пассажирский поезд догонит товарный
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