В прямоугольном треугольнике АВС с прямым углом С сos2A=0. Найдите tgВ.
Геометрия
В прямоугольном треугольнике АВС с прямым углом С сos2A=0. Найдите tgВ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
так как cos2A=0, то А=45 В=180-90-45=45 tg45=1
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