Нужно выбрать правильный ответ: В треугольнике KCP (KC=CP) угол С=68градусов, КС=12см. Найдите КР. Варианты ответов: а)12*cos34градуса б) 6*cos34градуса в)24*sin34градуса г) 24/sin34градуса

Геометрия

Нужно выбрать правильный ответ: В треугольнике KCP (KC=CP) угол С=68градусов, КС=12см. Найдите КР. Варианты ответов: а)12*cos34градуса б) 6*cos34градуса в)24*sin34градуса г) 24/sin34градуса

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