чого вчить твір "Крадений віл"

Гость: Гость:

На мою думку цей твір вчить нас жити чесно і справедливо. Тому,що до тебе усе повернеться. Ніколи у житті не треба робити погано. Коли тобі гарно , а іншому погано завдяки твоєму злочину , ти перш за все не думаєш о собі. Одже перед тим як щось погане зробити . Треба спочатку дуже гарно подумати про наслідки, чи з тобою станеться погана ситуація . На яку нам приводять приклад сина.