чого вчить твір "Крадений віл"

Музыка
чого вчить твір "Крадений віл"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
    На мою думку цей твір вчить нас жити чесно і справедливо.                                        Тому,що до тебе усе повернеться. Ніколи у житті не треба робити погано. Коли тобі гарно , а іншому погано  завдяки твоєму злочину , ти перш за все не думаєш о собі.                                                                                                                                 Одже перед тим як щось погане зробити . Треба спочатку дуже гарно подумати про наслідки, чи з  тобою станеться погана ситуація . На яку нам приводять приклад сина.
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