чого вчить твір "Крадений віл"
Музыка
чого вчить твір "Крадений віл"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На мою думку цей твір вчить нас жити чесно і справедливо. Тому,що до тебе усе повернеться. Ніколи у житті не треба робити погано. Коли тобі гарно , а іншому погано завдяки твоєму злочину , ти перш за все не думаєш о собі. Одже перед тим як щось погане зробити . Треба спочатку дуже гарно подумати про наслідки, чи з тобою станеться погана ситуація . На яку нам приводять приклад сина.
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