C2H6- больше C2H5CL- больше C2H4- больше C2H5OH- больше CH3COOC2H5
Химия
C2H6- больше C2H5CL- больше C2H4- больше C2H5OH- больше CH3COOC2H5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
C2H6+Cl2=C2H5Cl+HCl (условие реакции - свет) C2H5Cl+NaOH=C2H4+NaCl+H2O (условие реакции - спиртовой раствор) C2H4+H2O=C2H5OH C2H5OH+CH3COOH=CH3COOC2H5+H2O (условие реакции - t, H2SO4)
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