Якими мають бути сторони прямокутника з периметром 24 см, щоб його площа набувала найбільшого значення?

Алгебра
Якими мають бути сторони прямокутника з периметром 24 см, щоб його площа набувала найбільшого значення?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площа буде мати найбільше значення колі стороні будуть рівними, тобто   Р=4а 24/4=а а=6   S=6*6=36 cм^2
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