электродвигатель троллейбуса питается током силой 200А. под напряжением 600В.найдите мощность двигателя.какую работу он совершает за 5 часов?ответ дайте в Дж и кВт * ч.

Физика

электродвигатель троллейбуса питается током силой 200А. под напряжением 600В.найдите мощность двигателя.какую работу он совершает за 5 часов?ответ дайте в Дж и кВт * ч.

Автор: Гость