электродвигатель троллейбуса питается током силой 200А. под напряжением 600В.найдите мощность двигателя.какую работу он совершает за 5 часов?ответ дайте в Дж и кВт * ч.
Физика
электродвигатель троллейбуса питается током силой 200А. под напряжением 600В.найдите мощность двигателя.какую работу он совершает за 5 часов?ответ дайте в Дж и кВт * ч.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex]P = U * I0= 200A * 600B = 120000 Bm = 0,12 MBm[/latex] [latex]A = U * I * t = 600Bm * 200A * 5 * 3600c = 2160000000[/latex]Дж [latex]= 2,16 * 10^9[/latex] Дж. Ответ: [latex]P = 0,12MBm[/latex] [latex]A = 2,16 * 10^9[/latex]Дж
Гость:
Дано: СИ: I=200 А U=600 В t=5 ч =18000с Найти: P=? A=? Решение: P=UI P=600 В*200 А=120000 Вт 120000 Вт=120 кВт А=UIt A=600 В*200 А*18000с=2160000000 Дж 2160000000 Дж=216 *10 6 кДж.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Даны векторы а(1,-2),в(-3,2) и с(-2,-3). Найдите координаты вектора х=2а-3в+с. Найдите коордиаты вектора противоположного вектору х
Геометрия
Докажите, что стороны равносторонего треугольника касаются окружностей,проведенных с центрами в его вершинах и радиусами, равными любой из его бисс...
Алгебра
Якими мають бути сторони прямокутника з периметром 24 см, щоб його площа набувала найбільшого значення?