со словом операция составьте предложения, в которых это слово будет употреблено в разных значениях.
Русский язык
со словом операция составьте предложения, в которых это слово будет употреблено в разных значениях.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Врач провёл успешную операцию. Операция на компьютере потребовала много времени.
Гость:
операция по захвату приступников завершена! операция на сердце завершено! операция в програме завершено!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
из двух поселков, расстояние между которыми 15 км, вышли одновременно и пошли в противоположных направлениях два лыжника. Один из них шёл со скорос...
Физика
электродвигатель троллейбуса питается током силой 200А. под напряжением 600В.найдите мощность двигателя.какую работу он совершает за 5 часов?ответ ...
Геометрия
Даны векторы а(1,-2),в(-3,2) и с(-2,-3). Найдите координаты вектора х=2а-3в+с. Найдите коордиаты вектора противоположного вектору х