со словом операция составьте предложения, в которых это слово будет употреблено в разных значениях.

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со словом операция составьте предложения, в которых это слово будет употреблено в разных значениях.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Врач провёл успешную операцию. Операция на компьютере потребовала много времени.
Гость:
операция по захвату приступников завершена! операция на сердце завершено! операция в програме завершено!  
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