из двух поселков, расстояние между которыми 15 км, вышли одновременно и пошли в противоположных направлениях два лыжника. Один из них шёл со скоростью 12 км/ч, а другой-со скоростью 8 км/ч. Какое расстояние было между ними чере...
Математика
из двух поселков, расстояние между которыми 15 км, вышли одновременно и пошли в противоположных направлениях два лыжника. Один из них шёл со скоростью 12 км/ч, а другой-со скоростью 8 км/ч. Какое расстояние было между ними через 2 часа?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)скорость удаления 12+8=20 км/час 2)пройдут за 2 часа 20*2=40 км 3)расстояние между ними через 2 часа 15+40=55 км
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