из двух поселков, расстояние между которыми 15 км, вышли одновременно и пошли в противоположных направлениях два лыжника. Один из них шёл со скоростью 12 км/ч, а другой-со скоростью 8 км/ч. Какое расстояние было между ними чере...

Математика

из двух поселков, расстояние между которыми 15 км, вышли одновременно и пошли в противоположных направлениях два лыжника. Один из них шёл со скоростью 12 км/ч, а другой-со скоростью 8 км/ч. Какое расстояние было между ними через 2 часа?

Автор: Гость