сумма двух чисел 180 частное от деления большого числа на меньшее равно 5 найди эти числа

Математика
сумма двух чисел 180 частное от деления большого числа на меньшее равно 5 найди эти числа
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х - меньшее число, тогда 180-х - большее число (180-х)/х=5 180-х=5х 6х=180 х=30 180-30=150 Ответ: 30 и 150
Гость:
25/5=5 5+175=180 я точно не заню но кажется так
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