решите!! одна бригада рабочих может заасфальтировать 15 км шоссейной дороги за 30 дней а другая за 60 дней.за сколько дней могут заасфальтировать эту дорогу обе бригады работая вместе?

Гость: Гость:

1) 15:30=0.5 км шосейной дороги заасфальтирует первая бригада за один день 2) 15:60=0.25 км шосейной дороги заасфальтирует вторая бригада за один день 3) 0.5=0.25=0.75 км шосейной дороги заасфальтируют обе бригады работая вместе за один день 4) 15:0.75=20 дней нужно, чтобы две бригады работая вместе заасфальтировали 15 км шосейной дороге ответ: 20 дней