Помогите составить предложений с междометиями (!) и спрямой речью в каждом предложении (!). (!) - обязательно!
Русский язык
Помогите составить предложений с междометиями (!) и спрямой речью в каждом предложении (!). (!) - обязательно!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-- А! - опять одобрительно тряхнул головой Павел -- Вон отсюда! Немедленно! - прокричал он ясным металлическим голосом -- Ну и было мне за это дело от бабушки, ой-ой
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