Подчеркни безударные гласные.-Не пустили в огород, оттого она и жжёт.
Русский язык
Подчеркни безударные гласные.-Не пустили в огород, оттого она и жжёт.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не пустили в огород, оттого она и жжёт.
Гость:
Не пусти"ли в огоро"д, оттого" она" и жжё"т.
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